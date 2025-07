Quali saranno gli italiani al Tour de France? Contingente ridotto con Ganna e Milan

Il Tour de France 2025 vedrà la partecipazione di undici italiani, un incremento di tre corridori rispetto all’anno scorso, anche se il contingente sarà più ridotto rispetto alle stagioni passate. Tra i protagonisti, spiccano sicuramente Jonathan Milan e Ganna, pronti a lasciare il segno su questa prestigiosa corsa. Milan punta alla vittoria in volata e magari a indossare la maglia gialla, mentre Ganna si prepara a sfide di alta montagna e cronometro. L’attesa è alta: chi salirà sul podio parigino?

Al Tour de France 2025 parteciperanno undici italiani, tre in più rispetto allo scorso anno. Il contingente sarà molto ridotto in terra transalpina, come ormai siamo abituati da diverse stagioni. I riflettori saranno puntati soprattutto su due corridori. Jonathan Milan cercherà di brillare in volata e magare di conquistare anche la prima maglia gialla con i colori della Lidl-Trek, puntando ad arrivare a Parigi con indosso la casacca verde di leader della classifica a punti. Il friulano sarà pilotato da Simone Consonni. Filippo Ganna avrà a disposizione un paio di cronometro per ambire al risultato a effetto e per indossare la maglia tricolore di campione italiano nelle prove contro il tempo, ma dovrà vedersela con il belga Remco Evenepoel, Campione Olimpico e del mondo che ha prevalso nei confronti del piemontese della INEOS Grenadiers proprio nelle ultime grandi occasioni.

Ad una settimana esatta dal via del Tour de France, che scatterà sabato prossimo da Lille, analizziamo con Giada Borgato lo stato di forma dei tre grandi favoriti della vigilia e dei corridori italiani al via. Vai su Facebook

