Premio anica 80 e convention a riccione | il meglio del cinema italiano nel 2025

Riccione si prepara a brillare come capitale del cinema italiano nel 2025, con la prestigiosa Cerimonia del Premio ANICA 80 e la Convention Ciné 2025. Un appuntamento imperdibile che celebra talenti, storie e innovazioni del settore, rafforzando il ruolo della città come fulcro culturale nazionale. Le celebrazioni promettono emozioni uniche e incontri memorabili, confermando Riccione come epicentro dell’eccellenza cinematografica italiana. La grande festa del cinema sta per iniziare!

Riccione si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo nel panorama cinematografico italiano, con una serie di appuntamenti che celebrano la storia e i talenti del settore. La manifestazione, denominata Ciné 2025, offre un palinsesto ricco di cerimonie, anteprime e incontri con personalità di spicco, rafforzando il ruolo della città come centro nevralgico per il cinema nazionale. le celebrazioni e il premio anica 80 a riccione. la cerimonia del premio e le premiazioni dei talenti emergenti. Il cuore dell'evento è rappresentato dalla consegna del Premio Anica 80, prevista per giovedì 3 luglio in un suggestivo contesto all'aperto presso Piazzale Ceccarini.

