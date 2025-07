Ferita dopo una frenata sul pullman si scopre che è irregolare | denunciata

Una brusca frenata sul pullman di linea z222 a Monza ha provocato una ferita a una passeggera, una donna straniera di 40 anni. La scena si è complicata ulteriormente quando gli agenti della Polizia locale hanno scoperto che l’autobus era irregolare: ben 232 violazioni denunciate. Un episodio che mette in luce le criticità del trasporto pubblico e la sicurezza dei passeggeri, evidenziando come anche un semplice incidente possa nascondere questioni più profonde.

Monza, 2 luglio 2025 - Ferita per una frenata del pullman dove viaggiava, ha finito per farsi denunciare dagli uomini della Polizia locale monzese perchĂ© irregolare. E' successo martedì pomeriggio ad una quarantenne straniera. La donna era una passeggera dell'autobus di linea z222 che, verso le 14.30, dopo una frenata in via Cavallotti a Monza, è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico di Monza. Ma durante gli accertamenti sul conto della donna, gli agenti hanno scoperto che era irregolare quindi è stata denunciata per violazione della normativa sull'immigrazione e fotosegnalata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ferita dopo una frenata sul pullman, si scopre che è irregolare: denunciata

