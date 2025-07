Stop Destroying Videogames | Mettiamo fine alla distruzione dei videogiochi

appassionati e giocatori, che vedono i loro investimenti e ricordi digitali svanire nel nulla. È il momento di unirci per difendere il diritto di godere dei nostri acquisti, garantendo un futuro più giusto e rispettoso per l'intera comunità videoludica. Con “Stop Destroying Videogames”, chiediamo norme più solide e tutela reale: perché i giochi devono vivere, non morire silenziosamente.

Obiettivi dell’iniziativa. “ Stop Destroying Videogames ” è un’iniziativa dei cittadini europei che punta a proteggere il diritto dei consumatori di accedere ai videogiochi acquistati, anche dopo anni dalla loro uscita. Sempre più spesso, gli editori decidono di disattivare server, funzionalità online o interi giochi, rendendoli inutilizzabili, anche se sono stati regolarmente acquistati. Questo comportamento è inaccettabile per milioni di appassionati, collezionisti e difensori della conservazione videoludica. L’iniziativa mira a impedire la rimozione forzata o la disattivazione da remoto dei videogiochi, a meno che: Non siano forniti strumenti alternativi e legali per mantenerli funzionanti;. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

