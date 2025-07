Diletta Leotta è incinta aspetta il secondo figlio da Loris Karius

Diletta Leotta potrebbe presto allargare la sua famiglia: secondo rumors, la conduttrice sarebbe incinta del suo secondo figlio, atteso dal compagno Loris Karius. La notizia si diffonde rapidamente sui social, alimentando l’entusiasmo dei fan. Mentre ancora manca una conferma ufficiale, l’indiscrezione ha già catturato l’attenzione di tutti. Resta da vedere come evolverà questa dolce attesa…

Diletta Leotta potrebbe essere incinta del suo secondo figlio, la segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, che ha condiviso sui social il messaggio di una follower: la Leotta sarebbe stata vista all’ospedale San Raffaele di Milano, dove avrebbe effettuato un’ecografia. Nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata, chiaramente, ma l’informazione si è giĂ diffusa velocemente. “ Diletta incinta del secondo figlio”, si vocifera ora sui social: sono bastate poche parole per far esplodere la curiositĂ dei fan. Nessun commento, per ora, nĂ© da parte della conduttrice nĂ© da Loris Karius, il marito con cui condivide la vita da tre anni e il ruolo di genitore della piccola Aria Rose, nata nel 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it