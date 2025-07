Il messaggio di papa Leone XIV scuote il mondo | È ora di fare qualcosa

Il messaggio di Papa Leone XIV scuote il mondo e richiama urgentemente all’azione. Con parole piene di passione e gravità, invita le persone di ogni credo a riflettere sulla crisi ambientale che minaccia il nostro pianeta. È un appello che non può essere ignorato: abbiamo solo 200 ore per agire concretamente e cambiare rotta, prima che sia troppo tardi. Il momento di ascoltare e di agire è adesso.

Un appello che suona come un grido d’allarme e che arriva dritto al cuore del mondo. Papa Leone XIV, nel messaggio rivolto ai fedeli e alla comunità internazionale in vista della X Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, rompe il silenzio con parole che evocano uno scenario drammatico. È un richiamo solenne, che non si limita a riflessioni spirituali ma si apre a un’analisi lucida delle ingiustizie e delle devastazioni che minacciano l’intero pianeta. Il tema scelto per la giornata, che si celebrerà il prossimo lunedì 1 settembre 2025, è “Semi di Pace e di Speranza”, ma la realtà descritta dal Pontefice è tutt’altro che rassicurante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: messaggio - papa - leone - mondo

Chiusura inaspettata di The Couple: concorrenti informati in confessionale con messaggio del Papa - In una sorprendente tornata di eventi, il reality "The Couple" chiude improvvisamente, lasciando i concorrenti sbalorditi.

Da leggere e da vivere: il Messaggio di Papa Leone per la prossima Giornata dei poveri del 16 novembre 2025. "È una regola della fede e un segreto della speranza: tutti i beni di questa terra, le realtà materiali, i piaceri del mondo, il benessere economico, se Vai su Facebook

Papa Leone XIV alla Fao: “risorse investite in armi invece che per sradicare la fame nel mondo”; Papa Leone XIV: Fame usata come arma di guerra - LaPresse; Leone XIV: con l'allenamento quotidiano dell'amore si costruisce un mondo nuovo.

L'appello di Papa Leone XIV: "La terra sta cadendo in rovina, ferite dovute al peccato" - È il grido di allarme del Papa nel messaggio per la X Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, c ... Secondo msn.com

Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, il Messaggio di Leone XIV per essere “semi di pace” - Papa Leone XIV ha diffuso oggi un Messaggio per la X Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, che sarà celebrata lunedì 1° settembre 2025, sul tema “Semi di Pace e di Speranza”. Si legge su acistampa.com