È uscito ANIMA MUNDI – Canti sacri per voce sola in lingue ancestrali – Il nuovo album di Monica Marziota

Scopri "Anima Mundi" di Monica Marziota, un viaggio sonoro tra i secoli che unisce voci ancestrali e melodie sacre. Questa raccolta unica, disponibile su tutte le piattaforme digitali, invita l’ascoltatore a riscoprire l’essenza dell’umano attraverso lingue antiche e sentieri spirituali. Preparati a immergerti in un’esperienza sonora che tocca l’anima e trascende il tempo, lasciandoti avvolgere dalla magia dei canti sacri.

(Adnkronos) – 2 luglio 2025. Una voce che attraversa i secoli, una musica che tocca l’essenza dell’umano. È ora disponibile su tutte le piattaforme digitali ANIMA MUNDI (EMA Vinci records), il nuovo progetto discografico della soprano, compositrice e musicologa Monica Marziota: una raccolta di canti sacri in lingue ancestrali – tra cui guaraní, grecanico-calabrese antico, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Presentata 'Anima Mundi 2025': sette concerti per l'anno giubilare attorno al tema della pace - sua settima edizione, Anima Mundi 2025 si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della spiritualità , offrendo sette straordinari concerti che celebrano la pace e l'unità tra le culture.

