Candy chiude a Brugherio e diventa un hub logistico un operaio | Assemblare l’ultima lavatrice è stata un’emozione

Il 30 giugno, i lavoratori di Candy a Brugherio hanno assemblato l’ultima lavatrice, segnando la fine di un’era storica. Ora, la storica produzione si trasforma in un hub logistico gestito dal colosso cinese Haier, proprietario dal 2018. Per gli operai, questa scelta rappresenta una sfida ma anche una rinascita: un nuovo capitolo per l’industria e il territorio. "Abbiamo dato il massimo, ora rigenereremo gli elettrodomestici che...

Lunedì 30 giugno i lavoratori dello stabilimento Candy di Brugherio (Monza) hanno assemblato l'ultima lavatrice. Il colosso cinese Haier, proprietario dal 2018, ha deciso di trasformare la struttura in un hub logistico. "Non sarà facile, ma per noi sarà una rinascita", ha commentato Raimondo Riggio, uno degli operai metalmeccanici, a Fanpage.it, "ho lavorato per questa azienda per 35 anni, ora passeremo a rigenerare gli elettrodomestici che hanno qualche problema". 🔗 Leggi su Fanpage.it

