L' ondata di caldo che attanaglia l' Italia vista dai satelliti Sentinel-3 dell' ESA

L’Italia si trova sotto il caldo abbraccio di un’ondata che attraversa il Mediterraneo, come evidenziato dalle immagini satellitari Sentinel-3 dell’ESA. Questi dati ci offrono uno sguardo sorprendente sugli effetti delle alte temperature sulla superficie terrestre, sottolineando l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico. Scopriamo insieme come questa ondata di calore sta rimodellando il nostro paesaggio e quali misure adottare per proteggere il nostro futuro.

I dati del satellite Sentinel-3 del programma Copernicus dell'Unione Europea mostra gli effetti sulle temperature della superficie dell'ondata di calore che interessa tutto il bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - L'ondata di caldo che attanaglia l'Italia vista dai satelliti Sentinel-3 dell'ESA

