LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 7-6 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurri avanti nel 2° set

Il match tra Bolelli e Vavassori a Wimbledon 2025 sta regalando emozioni intense, con scambi avvincenti e una tensione crescente. I nostri azzurri sono pronti a lottare fino all'ultimo punto, inseguendo il sogno di conquistare il prestigioso trofeo. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale: il torneo è appena entrato nel vivo e ogni secondo può portare alla svolta decisiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A quindici Vliegen. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Prima e chiusura di volo Behar. 15-15 Continua a non rispondere Vavassori, lo ha fatto due volte: nel primo game e sul set point del 1° set! Seconda 0-15 Dai, partiamo ancora bene sul turno di battuta di Vliegen. Serve ottenere il primo break e chiudere la partita! 2-1 A zero Simone! 40-0 Ottimo passante basso di dritto di Bolelli! 30-0 Vince il punto il bolognese sulla diagonale con Behar. 15-0 Prima di Bolelli, chiude Vavassori! 1-1 Ace (4°). 40-15 Ace (3°). 30-15 Esce il dritto non impossibile in mezzo di SImone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 7-6, 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: azzurri avanti nel 2° set

LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio molto complesso per gli azzurri - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in tempo reale l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon 2025 nel tabellone di doppio maschile.

Wimbledon, italiani di oggi in TV: 12:00 Bolelli/Vavassori - Behar/Vliegen (SS Uno, Arena e Wimbledon 6) N.P. 15:30 Bellucci - Lehecka (SS Arena e Wimbledon 4 N.P. 15:30 Paolini - Rakhimova (SS Uno e Wimbledon 3 N.P. 17:00 Darderi - Fery (SS Arena) D Vai su X

