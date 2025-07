Calhanoglu Inter il Galatasaray non alza l’offerta | spuntano interessi dalla Premier cosa succede

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter si fa sempre più incerto, con il Galatasaray che spinge per riportarlo in Turchia offrendo fino a 15 milioni di euro. Tuttavia, la società nerazzurra valuta il centrocampista incedibile a cifre superiori ai 30 milioni. Ma ora, spuntano anche interessi dalla Premier League: cosa succede davvero? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti su questa intricata vicenda di mercato.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l'interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Hakan Calhanoglu continua a tenere banco, con il Galatasaray in forte pressing per riportare il regista turco in patria. Come riportato da Milliyet, il club di Istanbul è disposto a offrire al massimo 15 milioni di euro, ma l' Inter considera l'ex Milan incedibile a cifre inferiori ai 30 milioni di euro. Al momento non è arrivata un'offerta ufficiale, ma la distanza tra domanda e offerta resta ampia. Hakan, in vacanza a Bodrum, avrebbe espresso il desiderio di tornare al Galatasaray, chiedendo comprensione alla società che lo ha prelevato a parametro zero nel 2021.

