Box auto come deposito per il cibo | multato locale in via Bono sequestrati 50 kg di carne

Bergamo. Controlli della Polizia locale e dell'Ats in un esercizio di ristorazione in via Bono. Sabato mattina, 28 giugno, l'unitĂ di Polizia Commerciale è intervenuta in via Bono dopo una segnalazione in merito a  presunte irregolaritĂ nella gestione degli alimenti. Secondo quanto riportato, il personale dell'attivitĂ sarebbe stato visto trasportare della carne da un locale confinante, apparentemente un'autorimessa, all'interno del locale. Gli agenti, sul posto, hanno effettuato un'ispezione e sono poi entrati nella struttura, che si è rivelata essere utilizzata come deposito di materie prime alimentari.