si spaccia per direttore ufficio postale e si fa dare 8mila euro

Spacciandosi per direttore dell'ufficio postale, un 26enne residente in provincia di Napoli si è impossessato di ottomila euro di un anziano di Sant'Angelo all'Esca, in provincia di Avellino. Lo ha convinto a trasferire la somma su un conto corrente provvisorio intestato al truffatore. In seguito alla denuncia della vittima, i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità e a denunciarlo a piede libero per truffa aggravata.