Caldo estremo | tragedia sull' A4 18 città da bollino rosso e ordinanze in Lombardia e Sardegna

L’ondata di caldo africano sta mettendo a dura prova l’Italia, con 18 città in bollino rosso e temperature che sfiorano i 40°C. Tra ordinanze e restrizioni, il paese si prepara ad affrontare questa emergenza climatica, mentre le regioni di Lombardia e Sardegna adottano misure per tutelare la salute dei cittadini. Una crisi che richiede attenzione e solidarietà, poiché il caldo estremo sta trasformando le nostre giornate in una vera e propria sfida quotidiana.

Ondata africana, temperature fino a 40 gradi. In alcune regioni vietati i lavori all'aperto nelle ore critiche.

