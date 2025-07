I The Jackal Pesci piccoli 2 e quell' episodio sulla Melevisione che ci ha sciolto il cuore

I The Jackal, con i Pesci Piccoli 2 e un episodio sulla Melevisione che ci ha sciolto il cuore, dimostrano ancora una volta la loro straordinaria capacità di emozionare. Con la loro nuova serie su Prime, questo collettivo napoletano conferma di possedere una sensibilità rara, capace di unire divertimento e profondità in un mix irresistibile. È un'innovazione che ci conquista e ci invita a riflettere, rendendo il nostro mondo un po’ più luminoso.

Milan Film Fest 2025, oggi i The Jackal presentano Pesci Piccoli 2, Bruno Bozzetto e Magnum Photos - Il Milano Film Festival 2025 si anima di energia e creatività, offrendo un ricco programma di appuntamenti imperdibili.

Quella che vedete qui sotto è un'immagine del quarto episodio della seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie dei the Jackal. E sì, quello in primo piano è Danilo Bertazzi. Non dirò nulla sulla trama. Però è una delle cose più belle che ho visto quest'anno.

Danilo Bertazzi dal 1999 al 2004 è stato Tonio Cartonio, il folletto del Fantabosco, in quel mitico programma per bambini, Melevisione, su Rai 3. Vent'anni dopo ha accettato di tornare in quei panni per un episodio della serie dei The Jackal Pesci piccoli, in cui

