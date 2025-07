LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurri poco concreti tie-break del 1° set

Nel cuore di Wimbledon 2025, l'emozione si infiamma con la sfida tra Bolelli e Vavassori, un torneo che regala colpi da brivido e battaglie incandescenti. La tensione cresce con ogni punto e il pubblico resta incollato allo schermo, sperando in un dominio azzurro. Scopri gli sviluppi in tempo reale e vivi ogni attimo di questa partita epica, perché in questi momenti, ogni dettaglio può fare la differenza. Torna a seguirci per aggiornamenti continui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Prima vincente sulla riga! Torna indietro un po’ di sfortuna! 4-2 FORZA! Prima di Bolelli, chiude Vavassori!!! 3-2 Prima vincente di Behar. Incredibile questo set d’apertura! 3-1 Non è possibile, tocca malissimo la volèe Vliegen, gli dà comunque il punto. Incredibile, era primo set per noi, adesso si complica tutto di nuovo. 3-0 Prima e dritto al volo Vavassori, tocca per chiudere Bolelli. Confermiamo il mini-break di margine! 2-0 Gran prima!! 1-0 Interviene molto bene Vavassori e conquista subito il mini-break, serve lui! 6-6 TIE-BREAK! Pesano tanto le 4 palle break non sfruttate, gli azzurri nulla hanno rischiato in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: azzurri poco concreti, tie-break del 1° set

