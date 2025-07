USA sospendono l’invio di armi a Kiev | scorte di munizioni in calo

Il Pentagono ha deciso di sospendere l'invio di alcune armi all'Ucraina, tra cui missili di difesa e munizioni di precisione, per rivedere la strategia di supporto militare globale. Questa mossa solleva interrogativi sulla continuitĂ dell'assistenza americana e potrebbe influenzare gli equilibri nella regione. Mentre gli alleati osservano attentamente, resta da capire quali saranno le ripercussioni di questa decisione sul conflitto in corso e sulla stabilitĂ internazionale.

Il Pentagono ha sospeso l’invio di alcuni armamenti all’Ucraina: si tratta, in particolare, di missili di difesa aerea e di munizioni di precisione. “Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi dell’America, in seguito a una revisione del Dipartimento della Difesa del supporto militare e dell’assistenza forniti dal nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo”, ha dichiarato la Casa Bianca. “Il Dipartimento della Difesa continua a offrire al presidente solide opzioni per continuare a fornire aiuti militari all’Ucraina, in linea con il suo obiettivo di porre fine a questa tragica guerra”, ha inoltre affermato il sottosegretario alla Difesa Elbridge Colby, per poi aggiungere: “Allo stesso tempo, il Dipartimento sta esaminando e adattando rigorosamente il proprio approccio per raggiungere questo obiettivo, preservando contemporaneamente la prontezza delle forze armate statunitensi per le prioritĂ di difesa dell’amministrazione”. 🔗 Leggi su Panorama.it