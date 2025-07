Palio di Siena 2 luglio 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la Carriera

Il Palio di Siena torna a conquistare i cuori degli appassionati con l’attesa corsa del 2 luglio 2025, in onore della Madonna di Provenzano. Alle ore 19:40, le contrade si sfideranno tra emozioni e tradizione, mentre migliaia di spettatori seguono la diretta in streaming e in TV. Dove e come seguire questa storica carriera? Scopri tutti i dettagli per vivere ogni istante di questa affascinante manifestazione.

. Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, intorno alle ore 19,40 si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato dall’artista, Riccardo Manganelli. L’evento più atteso dell’anno torna ad infiammare la città toscana e i tanti appassionati in giro per il mondo. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Carriera

