LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 7-6 1-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | gli azzurri vincono un 1° set che sembrava maledetto

Un'emozionante giornata di tennis si sta scrivendo al Wimbledon 2025, dove i nostri azzurri Vavassori e Behar affrontano una sfida epica contro gli avversari. Dopo un primo set da leggenda, con un set point maledetto, gli sportivi sono inchiodati alla sedia per vivere ogni scambio in diretta. Rimanete aggiornati: il match promette sorprese fino all'ultimo battito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Ace (4°). 40-15 Ace (3°). 30-15 Esce il dritto non impossibile in mezzo di SImone. 15-15 Doppio fallo (3°). 15-0 Servizio vincente anche di Behar, che stavolta serve per primo visti i fasti del primo set. 1-0 Partiamo bene nel 2° set, ricordiamo che mai gli azzurri hanno dovuto affrontare vantaggi in battuta! 40-15 Servizio al corpo, volèe di rovescio Vavassori! 30-15 Stavolta niente miracolo del belga in ribattuta! 15-15 Servizio vincente di Vavassori! 0-15 Risposta vincente, cadendo di Vliegen: che fortuna! BOLELLIVAVASSORI-BeharVliegen 7-6(5)! LA PRIMA RISPOSTA DEL SEEEET DI ROVESCIO DI VAVASSORI AL CORPO DI VLIEGEN CI REGALA UN PRIMO SET CHE PAREVA MALEDETTO! 6-5 Prima vincente, ma adesso il parziale è totalmente riaperto e risponde proprio il pinerolese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 7-6, 1-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gli azzurri vincono un 1° set che sembrava maledetto

LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio molto complesso per gli azzurri - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in tempo reale l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon 2025 nel tabellone di doppio maschile.

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 2-7 •Ore 12:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Behar-Viliegen •Ore 17:00 Bellucci vs Lehecka •Ore 18:00 Paolini vs Rakhimova •Ore 19:00 Darderi vs Fery Forza ragazzi diretta tv su n Vai su Facebook

