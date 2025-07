Benevento Città Spettacolo | Mastella annuncia il concerto di Fiorella Mannoia

Benevento si prepara a un evento imperdibile: il sindaco Mastella annuncia con entusiasmo il concerto di Fiorella Mannoia, una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana. Dopo aver portato sul palco Luchè, questa volta tocca alla grande regina della canzone d’autore, che si esibirà il 25 agosto in piazza Cardinal Pacca, la nuova location scelta per questa edizione di Benevento Città Spettacolo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cultura!

Un post del sindaco Mastella vale come annuncio ufficiale. D'altronde aveva fatto allo stesso modo quando ha reso noto il concerto di Luchè per il 26 agosto in occasione di Benevento Città Spettacolo. Adesso si tratta di un nome di grido, di una vera regina della musica italiana: Fiorella Mannoia. Il suo concerto è previsto per il 25 agosto in piazza Cardinal Pacca, la nuova location decisa per questa edizione, vista l'impossibilità dell'utilizzo di Piazza Risorgimento.

In questa notizia si parla di: concerto - benevento - città - spettacolo

Domeniche Armoniche - Musica in Villa ?Fusione in concerto Domenica 15 giugno, ore 19:00 Villa Comunale #Benevento • #BeneventoCittàSpettacolo #tuttaunaltrastoria Vai su Facebook

