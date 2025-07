Slow Food divieti pesticidi Ue valgano anche in Paesi terzi

Slow Food lancia un appello urgente affinché i divieti sui pesticidi adottati dall'UE siano estesi anche ai prodotti importati da paesi terzi. Nel suo nuovo dossier, dedicato alle filiere di mais e grano, evidenzia le criticità dei doppi standard alimentari e chiede norme più rigorose per garantire trasparenza e tutela della salute di tutti i consumatori europei. Un passo fondamentale verso una cucina più etica e sostenibile.

Slow Food chiede che ai prodotti importati nell'Ue vengano applicate le stesse norme sui pesticidi in vigore per le produzioni comunitarie. Emerge dal nuovo dossier dedicato alle filiere di mais e di grano, sul tema delle clausole specchio e dei doppi standard applicati al cibo importato all'interno dell'Unione europea da Paesi esterni ai confini comunitari. Nel documento viene affrontato il tema dell'utilizzo di pesticidi, erbicidi e diserbanti, tipologie di sostanze di cui si fa largo uso nelle coltivazioni cerealicole, che vengono condotte perlopiù su larga scala, in monocolture e con modelli convenzionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Slow Food, divieti pesticidi Ue valgano anche in Paesi terzi

In questa notizia si parla di: pesticidi - slow - food - paesi

PANIERE VESUVIANO Ancora un momento dedicato al mercato della terra di Slow Food Vesuvio aps nella villa comunale Ciaravolo, con focus dedicato alle albicocche del Vesuvio. Per l'amministrazione comunale erano presenti l'assessore Laura Vitiello e il Vai su Facebook

Slow Food: divieti Ue su pesticidi riguardino anche Paesi terzi; 20 maggio – Giornata mondiale delle api: lancia la campagna Slow Bees; Nel riso indiano troppi pesticidi vietati nella Ue.

Slow Food, divieti pesticidi Ue valgano anche in Paesi terzi - Slow Food chiede che ai prodotti importati nell'Ue vengano applicate le stesse norme sui pesticidi in vigore per le produzioni comunitarie. Segnala ansa.it

Slow Food: divieti Ue su pesticidi riguardino anche Paesi terzi - E’ la richiesta avanzata da Slow Food, che ha pubblicato un nuovo dossier dedicato alle fili ... Riporta askanews.it