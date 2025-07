Unicredit lancia un certificato sull’Etf bitcoin di BlackRock | come funziona

Unicredit rafforza la sua presenza nel settore crypto, offrendo ai clienti professionali un nuovo strumento di investimento. Il lancio del certificato sull’ETF Bitcoin di BlackRock rappresenta un passo importante verso l’innovazione finanziaria, ma non è un prodotto per tutti. Riservato a investitori qualificati, questo certificato consente di accedere alle potenzialità del mercato delle criptovalute in modo più sicuro e regolamentato. L’interesse crescente verso queste opportunità sta trasformando il modo di investire nel mondo digitale...

Unicredit aumenta il suo impegno nel mondo crypto, offrendo nuove opportunitĂ ai suoi clienti. Il gruppo bancario ha infatti lanciato martedì primo luglio un certificato sull’ Etf bitcoin di BlackRock, fra le piĂą grandi societĂ di gestione al mondo. Si tratta di uno strumento di investimento complesso che non si rivolge a tutti, ma esclusivamente a una categoria di clienti professionali, ossia chi soddisfa determinati requisiti. «L’interesse verso strumenti legati a nuovi asset è in crescita», ha spiegato Chicco di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di Unicredit. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit lancia un certificato sull’Etf bitcoin di BlackRock: come funziona

