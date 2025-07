Calciomercato il Milan piomba su Dovbyk | altro scambio con la Roma?

Il calciomercato infiamma le ultime settimane di trattative: il Milan, desideroso di rafforzare l’attacco, sonda il terreno per Artem Dovbyk, talento ucraino della Roma. Un possibile scambio tra i rossoneri e i giallorossi potrebbe aprire nuove prospettive per entrambe le squadre, creando un vero terremoto nel mercato estivo. Ma quali saranno le mosse definitive? Resta da capire se questa operazione troverà concretizzazione o resterà solo un affare di mercato.

Il Milan, alla ricerca di un attaccante in questo calciomercato estivo, sarebbe interessato all'ucraino Artem Dovbyk della Roma: il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan piomba su Dovbyk: altro scambio con la Roma?

