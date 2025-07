Congedo parentale 2025 come usare il nuovo contatore Inps dei periodi spettanti

Con il congedo parentale 2025, l'INPS introduce un innovativo strumento per semplificare la gestione dei periodi spettanti. Il nuovo contatore permette di monitorare facilmente le richieste già effettuate, facilitando una pianificazione più accurata delle future esigenze familiari. Consultare le proprie domande passate relative a nascite, adozioni e affidamenti degli ultimi 12 anni diventa ora più semplice e immediato. Ecco, quindi, come utilizzare il nuovo contatore dell’INPS per ottimizzare al massimo i tuoi benefici.

Il trattamento di congedo parentale è stato arricchito dall’ Inps per il 2025 con un nuovo servizio, un contatore che segna i periodi già richiesti, in modo da poter programmare meglio la fruizione dell’indennità . La funzionalità , informa l’istituto, consente di consultare le proprie domande del servizio inerenti le nascite, le adozioni e gli affidamenti degli ultimi 12 anni. Ecco, quindi, come utilizzare il nuovo contatore dell’Inps per agevolare la propria richiesta di periodi di congedo parentale. Contatore Inps congedo parentale 2025: come utilizzarlo. Inps (Imagoeconomica). Per utilizzare il contatore per i periodi di congedo, i genitori possono navigare sul portale dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Congedo parentale 2025, come usare il nuovo contatore Inps dei periodi spettanti

