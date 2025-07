Wimbledon 2025 | Jannik Sinner sfida Vukic al secondo turno Orario precedenti e dove vedere il match in diretta TV e streaming

Wimbledon 2025 si apre con grande entusiasmo, e Jannik Sinner si prepara a sfidare Vukic nel secondo turno. Dopo una vittoria convincente al primo match, l’azzurro punta a proseguire il cammino nel prestigioso torneo londinese. Ma a che ora si gioca e come seguire l’incontro in diretta TV e streaming? Ecco tutte le informazioni per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida.

Jannik Sinner torna protagonista a Wimbledon 2025. Il numero uno del mondo sarĂ in campo giovedì 3 luglio per disputare il secondo turno del torneo londinese contro Aleksandar Vukic, attuale numero 93 del ranking ATP, reduce dalla vittoria su Tseng. L'azzurro, che ha superato Luca Nardi nel primo turno con una solida vittoria in tre set nel derby tutto italiano, si prepara ora a confermare il suo ottimo stato di forma. Sinner-Vukic: orario e precedenti. Il match tra Sinner e Vukic è in programma domani, giovedì 3 luglio, non prima delle ore 12:00 italiane. I precedenti sorridono all'italiano: Jannik ha infatti giĂ battuto l'australiano due volte, nel 2021 a Melbourne e nel 2022 a Sofia, senza perdere nemmeno un set.

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

