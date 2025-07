Garko infortunio sul set di colpa dei sensi

Durante le prime fasi delle riprese ambientate ad Ancona, Gabriel Garko ha subito un infortunio che ha temporaneamente fermato la produzione di "Colpa dei Sensi". L’attore, sempre vicino ai fan, ha condiviso un messaggio di speranza e determinazione, promettendo di tornare presto sul set. La sua forza e il suo coraggio sono un esempio di dedizione, ma intanto i fan attendono con ansia aggiornamenti sui progressi del recupero.

Le riprese della serie televisiva Colpa dei Sensi, trasmessa su Canale 5, sono state temporaneamente interrotte a causa di un infortunio occorso al protagonista, Gabriel Garko. L’attore ha condiviso sui social un messaggio che aggiorna i fan sulla situazione, evidenziando il suo impegno nel recupero e la volontà di tornare presto sul set. l’incidente di gabriel garko durante le riprese. Durante le prime fasi delle riprese ambientate ad Ancora, gran parte delle scene vengono girate a Roma, presso una struttura sanitaria privata. Gabriel Garko ha pubblicato un video in cui mostra alcune immagini scattate in ospedale, raffigurandolo seduto su una sedia a rotelle, con stampelle e flebo attaccata al braccio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Garko infortunio sul set di colpa dei sensi

