Il silenzio della comunità ebraica italiana su Gaza è complicità Il mio appello | uscite dal ghetto!

si trova silenziosa e distante, lasciando l'Italia nel silenzio di un ghetto invisibile. È tempo di rompere le catene dell’indifferenza: la nostra voce può fare la differenza. Unisciti a chi chiede giustizia e solidarietà, perché il silenzio non è più un’opzione. Solo così possiamo davvero uscire dal ghetto dell’indifferenza e affrontare con coraggio le sfide della nostra era.

In tutto il mondo, migliaia di ebrei stanno manifestando contro l’eccidio in corso a Gaza: da New York a Londra, da Parigi a Dublino, persino, seppur in piccola parte, a Tel Aviv. Ma in Italia, la voce della comunità ebraica resta assente. Un silenzio assordante davanti a un genocidio che ogni giorno cancella vite, radici, famiglie intere. È paura o adesione al piano criminale di Netanyahu? Ad eccezione di poche voci libere, la comunità ebraica italiana appare indifferente all’orrore che si consuma in Palestina. Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha dichiarato che Gaza è diventata un “campo di sterminio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it