Tibet Dalai Lama annuncia | Ci sarà un mio successore Ma la Cina frena | Dobbiamo approvarlo

L’istituzione del Dalai Lama continuerà, ha dichiarato il leader spirituale in occasione del suo 90esimo compleanno, mettendo fine alle recenti incertezze. Tuttavia, la Cina si oppone fermamente alla nomina del suo successore, richiedendo un’approvazione ufficiale che ancora non è stata concessa. Questa tensione fra spiritualità e geopolitica apre un nuovo capitolo di sfide e speranze per il Tibet e il mondo intero. Resta da vedere quale sarà il prossimo passo in questa delicata vicenda.

L ‘istituzione buddista tibetana del Dalai Lama continuerà dopo la morte dell’attuale Dalai Lama. Lo ha annunciato lui stesso in una dichiarazione registrata nelle preghiere in vista del suo 90esimo compleanno, che ricorre domenica, ponendo fine ad anni di speculazioni che erano iniziate quando aveva indicato che avrebbe potuto essere l’ultima persona a ricoprire il ruolo di Dalai Lama. L’annuncio. “L’istituzione del Dalai Lama continuerà” e la ricerca del futuro Dalai Lama dovrà essere condotta “ in accordo con la tradizione del passato”, ha dichiarato l’attuale guida spirituale del buddhismo tibetano, Tenzin Gyatso, 14esimo Dalai Lama e Nobel per la Pace nel 1989. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tibet, Dalai Lama annuncia: “Ci sarà un mio successore”. Ma la Cina frena: “Dobbiamo approvarlo”

