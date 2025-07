Nasce il nuovo Monza americano | da Burdisso al futuro di Galliani è rivoluzione totale

Il Monza si prepara a una rivoluzione epocale: dall’ombra di Burdisso ai piani di Galliani, il club lombardo si trasforma con una svolta americana. Dopo la retrocessione in Serie B, il nuovo capitolo si apre con l’ingresso di investitori statunitensi e un progetto ambizioso di rinascita. La cessione ufficiale alla Backett Layne Ventures segna l’inizio di un’era fatta di innovazione e grandi sfide, pronta a riscrivere il futuro del Monza.

Il club lombardo, appena retrocesso in Serie B, cambia pelle e passa agli americani: tutte le grandi novità per la rinascita della squadra (Calciomercato.it) Il Monza cambia pelle e lo fa con la cessione ufficiale e definitiva della società da parte della Fininvest S.p.A. alla Backett Layne Ventures (BLV). Nella giornata di ieri, 1 luglio 2025, il capitale del club è stato ceduto al gruppo statunitense al 100%. La prima tranche ha visto una suddivisione dell’80% delle quote da cedere entro l’estate e il restante 20% da acquistare entro il giugno del 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it