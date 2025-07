San Godenzo donna senza vita sul sentiero per il monte Faltona | sul corpo sangue e ferite

Una tragica scoperta scuote San Godenzo: una donna senza vita è stata trovata sul sentiero per il Monte Faltona, con evidenti ferite e sangue. I passanti, allarmati, hanno immediatamente chiamato il 118, ma purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare. Le autorità indagano per chiarire le cause di questa drammatica vicenda. La comunità è sconvolta di fronte a un episodio così inquietante e misterioso.

I passanti hanno allertato il 118 che ha a sua volta chiesto l'intervento dei carabinieri. Al loro arrivo per la donna non vi era già più nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sembrerebbe che sul corpo della vittima siano presenti delle ferite e che sia stato trovato sanguinante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - San Godenzo, donna senza vita sul sentiero per il monte Faltona: sul corpo sangue e ferite

