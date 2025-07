Giovane mamma scomparsa nel nulla insieme ai suoi due bimbi | Aiutateci a ritrovarli

In un momento di gioia e speranza, una giovane mamma e i suoi due bambini sono improvvisamente scomparsi nel nulla a Livorno. La comunità si stringe nel desiderio di ritrovarli e riportarli a casa sani e salvi. La loro assenza lascia un vuoto incolmabile: aiutateci a diffondere il loro volto e a fare luce su questa sparizione, affinché si possa rincontrare l'amore familiare perduto.

Livorno, 2 luglio 2025 ‚ÄstNon si hanno pi√Ļ notizie di Loredana Elena Chimu, 41 anni, e dei suoi due figli: Francesco, appena 2 anni, e Leonardo, 9, dalla mattina del 28 giugno. I tre sono scomparsi nel nulla da Livorno, senza lasciare tracce.¬†Nessun contatto, nessun avvistamento confermato.¬†Loredana √® alta 1,65 metri, capelli lunghi castani e occhi marroni. Particolari distintivi sono i tatuaggi: una tigre sul braccio destro, una fenice e altri disegni visibili sul corpo. Francesco, il bimbo di 2 anni, ha capelli castani mossi e occhi marroni. Potrebbe trovarsi a piedi o su un passeggino grigio scuro marca Lionello, con manubrio dai dettagli marroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Giovane mamma scomparsa nel nulla insieme ai suoi due bimbi: ‚ÄúAiutateci a ritrovarli‚ÄĚ

