Verona, Di Marco elogia Juric: "Siamo pronti a buttarci nel fuoco per lui"

Federico Di Marco, intervistato a L'Arena, ha elogiato i metodi di Ivan Juric: "Ti fa sembrare un allenamento la gara più importante di campionato. Il mister è democratico. Pesa tutti con il senso della sofferenza e del merito. Chi sta meglio, chi è meglio, gioca. Regala opportunità. E non è da tutti. E quindi, siamo pronti a buttarci nel fuoco. Verona è il mio presente, il posto dove sto bene. Non ha senso andare oltre. Il calcio oggi ti etichetta come fenomeno e domani si dimentica di te. Lavoro e mi diverto. Mi basta questo". Ora in forza all'Hellas Verona, non ha mai dimenticato il proprio passato all'Inter: "Una grande famiglia. Il mio viaggio da bambino, il percorso verso un sogno, l'esordio in Serie A. Mi hanno dato tutto. E ogni volta che sono ..."

