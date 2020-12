Verso l' allentamento delle restrizioni in Lombardia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Venerdì 11 il ministro Speranza firmerà l'ordinanza, che entrerà in vigore a partire da domenica 13: lasarà ufficialmente zona gialla. Lasarà in zona gialla dal 13 dicembre: l’annuncio di Fontana su Notizie.it.

paoloigna1 : #Austria verso un allentamento non eccessivo del #Lockdown visto che quello generale non ha dato i risultati attes… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso allentamento

A Milano sono calati tutti gli indicatori sul Covid e cresce l'attesa per l'11 dicembre; data in cui si deciderà sul cambio di colore della Lombardia che potrebbe diventare zona gialla.Calano tutti gli indicatori e la Lombardia continua a sperare in una promozione in zona gialla. La decisione sul cambio di colore della regione più colpita dal Coronavirus è attesa per la giornata di ...