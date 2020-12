Ikea: il catalogo cartaceo non verrà più pubblicato (Di lunedì 7 dicembre 2020) La famosa azienda di arredamento svedese Ikea fondata da Ingvar Kamprad nel 1943 ha annunciato che non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo, una pubblicazione che ormai era diventata parte integrande dell’azienda e uno dei principali strumenti di marketing. Il primo catalogo fu stampato nel 1951 e nel corso degli anni la pubblicazione ha ispirato e raggiunto molte persone diventando un catalogo iconico. Stop al cartaceo Il catalogo Ikea d’ora in poi non sarà più disponibile in carta stampata ma solo in formato digitale. La decisione di abbandonare il cartaceo, spiega Ikea attraverso un comunicato, è dovuta principalmente all’aumento crescente degli acquisti on-line che nell’ultimo anno sono aumentati del 45% ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La famosa azienda di arredamento svedesefondata da Ingvar Kamprad nel 1943 ha annunciato che non pubblicherà più il suo, una pubblicazione che ormai era diventata parte integrande dell’azienda e uno dei principali strumenti di marketing. Il primofu stampato nel 1951 e nel corso degli anni la pubblicazione ha ispirato e raggiunto molte persone diventando uniconico. Stop alIld’ora in poi non sarà più disponibile in carta stampata ma solo in formato digitale. La decisione di abbandonare il, spiegaattraverso un comunicato, è dovuta principalmente all’aumento crescente degli acquisti on-line che nell’ultimo anno sono aumentati del 45% ...

