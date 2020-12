Manovra di bilancio espansiva. Per tutta la durata dell’emergenza. Il Governo pronto a un altro scostamento a gennaio. Ora la priorità sono gli aiuti al turismo invernale (Di venerdì 4 dicembre 2020) È durata poco la scure dell’inammissibilità che si era abbattuta su due emendamenti, presentati rispettivamente da Leu/Pd e dal Movimento 5 Stelle, alla Manovra di bilancio: nel giro di ventiquattro ore sono stati riammessi nuovamente all’esame in commissione bilancio sia la proposta per introdurre in Italia una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni sia quello sulle aggregazioni bancarie. L’emendamento a doppia firma Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd), prevede di abolire Imu e imposte di bollo sui conti correnti, introducendo appunto una patrimoniale con aliquota progressiva dallo 0,2 al 3%, sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Èpoco la scure dell’inammissibilità che si era abbattuta su due emendamenti, presentati rispettivamente da Leu/Pd e dal Movimento 5 Stelle, alladi: nel giro di ventiquattro orestati riammessi nuovamente all’esame in commissionesia la proposta per introdurre in Italia una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni sia quello sulle aggregazioni bancarie. L’emendamento a doppia firma Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd), prevede di abolire Imu e imposte di bollo sui conti correnti, introducendo appunto una patrimoniale con aliquota progressiva dallo 0,2 al 3%, sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività ...

