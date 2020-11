Maradona, flash mob da brividi: Napoli prepara luci e candele in tutte le case. 'Urleremo il nome di Diego come mai accaduto prima' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ore 20.45 , un quarto d'ora prima della gara che vede il Napoli schierato in Europa League contro il Rijeka. L'intera città (e anche oltre) accenderà le luci di finestre e balconi insieme a milioni di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ore 20.45 , un quarto d'oradella gara che vede ilschierato in Europa League contro il Rijeka. L'intera città (e anche oltre) accenderà ledi finestre e balconi insieme a milioni di ...

