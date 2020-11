Atac | sindacati | siglato accordo importante

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Al termine di un’interlocuzione lunga e serrata, siamo arrivati cona uncon cui forniamo risposte utili alla gestione del Tpl alla luce del momento di emergenza. Obiettivi dell’intesa sono la garanzia del distanziamento sociale tramite l’implementazione delle vetture, e al contempo l’aumento delle prestazioni orarie e dell’organico, sempre nel rispetto di lavoratori che ancora una volta sono in prima linea”. E’ quanto si legge in una nota dei segretari regionali responsabili del Settore TPL e Mobilita’ di Roma e Lazio di Filt-CGIL Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio, UilTrasporti Lazio, e Ugl Autoferrotranvieri, Daniele Fuligni, Roberto Ricci, Massimo Proietti e Lucio Valeri. Nella nota poi si aggiunge che “nello specifico, a fronte dell’incremento dell’offerta del servizio di superficie predisposto dall’azienda, raggiunto tramite ...

Questa mattina per quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30, l’Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero nazionale che ha interessato anche il trasporto pubblico locale. Nella Capitale la mobilitazio ...Dopo la mancata apertura di lunedì, lo sciopero Usb blocca di nuovo la linea C. Ma la rivolta è per avere l'aumento di stipendio ...