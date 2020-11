Giada De Blanck spiazza: “E’ un mondo malato pieno di cattiveria” (Di lunedì 23 novembre 2020) Giada De Blanck spiazza, il suo messaggio social colpisce tutto il web che si chiede a chi siano riferite le sue parole: scopriamo insieme cosa ha scritto. Giada De Blanck (Fonte foto: web)Si torna a parlare di Grande Fratello Vip e nello specifico di Patrizia De Blanck che questa sera rischia l’eliminazione, ne parliamo tramite una notizia che riguarda la figlia da sempre molto attiva sui social e volto conosciuto al grande pubblico tv. La giovane solo qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram in cui con una foto molto romantica ha scritto una didascalia che non è per niente passata inosservata e che in molti hanno pensato potesse essere riferito a qualcuno dentro la casa. “Il mio mondo fatto di piccole cose belle e buone positive vibes ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020)De, il suo messaggio social colpisce tutto il web che si chiede a chi siano riferite le sue parole: scopriamo insieme cosa ha scritto.De(Fonte foto: web)Si torna a parlare di Grande Fratello Vip e nello specifico di Patrizia Deche questa sera rischia l’eliminazione, ne parliamo tramite una notizia che riguarda la figlia da sempre molto attiva sui social e volto conosciuto al grande pubblico tv. La giovane solo qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram in cui con una foto molto romantica ha scritto una didascalia che non è per niente passata inosservata e che in molti hanno pensato potesse essere riferito a qualcuno dentro la casa. “Il miofatto di piccole cose belle e buone positive vibes ...

infoitcultura : “Grande Fratello Vip”, il gossip hot: Rocco Siffredi vuole Giada De Blanck in un film - infoitcultura : Giada figlia Patrizia De Blanck, dramma in quarantena: è stata cacciata di casa - infoitcultura : Giada De Blanck: Chi è la figlia di Patrizia, Età, Padre, Isola, Oggi, Lavoro - infoitcultura : Patrizia De Blanck sconvolta. Giacomo Urtis: “Siffredi vuole Giada…” - Malvy89611841 : RT @LuBennet: Secondo me nemmeno Giada De Blanck ha votato la Contessa. Troppo sottona per Tommaso Zorzi, avrà sicuramente votato Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Giada Blanck Giada figlia Patrizia De Blanck, in che rapporti sono? Quella lite furibonda YouMovies "La Ferragni è incinta": al Grande Fratello i concorrenti ricevono la notizia

Al GF Vip Giacomo Urtis ha svelato ai concorrenti del reality show l'ultimo importante gossip riguardante Chiara Ferragni.

Gf Vip, Giacomo Urtis svela il gossip su Chiara Ferragni: la reazione

Urtis ha svelato ai vipponi diversi gossip e non tutti veri (come quello riguardante la presunta notte infuocata che la contessa De Blanck avrebbe trascorso con ... che Siffredi avrebbe proposto a sua ...

Al GF Vip Giacomo Urtis ha svelato ai concorrenti del reality show l'ultimo importante gossip riguardante Chiara Ferragni.Urtis ha svelato ai vipponi diversi gossip e non tutti veri (come quello riguardante la presunta notte infuocata che la contessa De Blanck avrebbe trascorso con ... che Siffredi avrebbe proposto a sua ...