Zingaretti | non molliamo | grazie a rispetto regole Rt Lazio sceso a 0 82

Roma – "Il Lazio ha un RT a 0,82. Il rigore e lo sforzo che abbiamo messo tutti nell'introdurre e rispettare le regole di contenimento sta dando dei risultati. Le regole che ci siamo dati funzionano grazie allo sforzo della nostra comunita' che voglio ringraziare per l'impegno di queste settimane, in particolare di nuovo a tutto il personale della sanita'." "In tutto il mondo il contagio divampa nelle grandi metropoli. Aver raggiunto insieme questi risultati nella Regione di Roma, la piu' grande metropoli italiana, e' importante." "Il livello di contagio rimane alto ma il miglioramento c'e'. Questo e' positivo per la sicurezza delle persone e per la nostra economia. Ora non molliamo. Bisogna continuare ad abbassare la curva, deve diminuire il contagio, i ricoveri e i decessi." "Continuiamo a combattere ...

