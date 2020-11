Contagi Covid sopra 22 mila, le vittime sono 233 (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Diminuiscono ancora i Contagi per Covid in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Diminuiscono ancora iperin Italia,22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), ...

Corriere : «La scuola non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente este… - Adnkronos : Covid, Speranza: 'Curva contagi terrificante, abbiamo 48 ore per una stretta' - ilpost : Negli ultimi tempi, mentre i numeri dei contagi aumentano, i certificati medici per richiedere i cosiddetti giorni… - peppesava : RT @Ragusanews: Covid, 1024 nuovi contagi in Sicilia, 18 morti. 249 nuovi contagi a Ragusa - TeleuniversoTV : Lazio – Covid, scende la curva dei nuovi contagi: 1.859. 87 in ciociaria, 161 nel pontino : -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus,il bollettino in Liguria: 589 positivi ma con meno di 3mila tamponi

"A causa dell'impennata dei contagi nelle ultime due settimane noi abbiamo già applicato con un'ordinanza la limitazione alla mobilità dalle 21 alle 6 - prosegue - abbiamo cercato di proteggere ...

Il rischio è un nuovo coprifuoco generalizzato

Regioni e governatori contro Governo centrale. Opposizioni contro governo e maggioranza. Pezzi di maggioranza contro le ‘timidezze’ di Conte. E ...

