Covid | le 5 regole d’oro per non ammalarsi

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ricapitoliamo lefondamentali per evitare di contrarre il coronavirus. È importante farlo adesso, in piena seconda ondata della pandemia. Mentre infatti la Francia e la Germania varano nuovi lockdown anti– anche se più leggeri dei precedenti – l’Italia si ferma per il momento alle misure restrittive dell’ultimo Dpcm del premier Conte (in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre). Vale a dire, sostanzialmente: chiusure anticipate di bar, locali e ristoranti, didattica a distanza nelle scuole superiori, stop a palestre piscine, cinema, teatri e sale da concerto. Italia, troppi nuovi casi Basteranno queste nuove misure? Perché non si fa nulla di concreto nel settore dei trasporti pubblici locali, come bus e metro, sempre affollati? Sono molte le domande che gli italiani si fanno e ...