Mare Fuori 2 si farà, il finale in onda oggi con Lino Guanciale guest star? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mare Fuori 2 si farà, questa è l’unica notizia positiva di oggi per i fan della serie di Rai2 con Carolina Crescentini. I giovani protagonisti del carcere minorile location del nostro mercoledì alternativo, torneranno con altre storie ma per oggi su di loro calerà il sipario. L’appuntamento con gli ultimi due episodi di Mare Fuori è fissato per oggi, 28 ottobre, ma con la promessa che presto sentiremo ancora parlare di Filippo e i suoi visto che la produzione ha già annunciato che il seguito è in scrittura. Lo stesso Roberto Sessa durante la conferenza stampa per il lancio della serie ha confermato che gli episodi sono in scrittura e che sicuramente la seconda stagione non poteva non ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)2 si farà, questa è l’unica notizia positiva diper i fan della serie di Rai2 con Carolina Crescentini. I giovani protagonisti del carcere minorile location del nostro mercoledì alternativo, torneranno con altre storie ma persu di loro calerà il sipario. L’appuntamento con gli ultimi due episodi diè fissato per, 28 ottobre, ma con la promessa che presto sentiremo ancora parlare di Filippo e i suoi visto che la produzione ha già annunciato che il seguito è in scrittura. Lo stesso Roberto Sessa durante la conferenza stampa per il lancio della serie ha confermato che gli episodi sono in scrittura e che sicuramente la secstagione non poteva non ...

