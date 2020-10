Juventus, l’attaccante ha snobbato l’approdo in bianconero (Di sabato 24 ottobre 2020) Dries Mertens ha snobbato un eventuale trasferimento alla Juventus prima che rinnovasse il suo contratto con il Napoli. L’attaccante belga, prima di continuare la sua avventura con la squadra campana, era stato sondato dai bianconeri ma anche da Chelsea e Inter. Juventus: la risposta di Mertens Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tramite i microfoni di Sky Sport, l’ex Psv avrebbe usato una frase molto precisa per chiudere le porte alla società di Andrea Agnelli. Leggi anche:Pogba Juventus, ritorno possibile? Problemi con lo United: le ultimissime “Ma tu si pazz! Alla Juve non ci vado”. Sarebbe stato il commento di Mertens, anche quest’anno titolare nella 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso dietro le spalle di Osimhen. Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020) Dries Mertens haun eventuale trasferimento allaprima che rinnovasse il suo contratto con il Napoli. L’attaccante belga, prima di continuare la sua avventura con la squadra campana, era stato sondato dai bianconeri ma anche da Chelsea e Inter.: la risposta di Mertens Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tramite i microfoni di Sky Sport, l’ex Psv avrebbe usato una frase molto precisa per chiudere le porte alla società di Andrea Agnelli. Leggi anche:Pogba, ritorno possibile? Problemi con lo United: le ultimissime “Ma tu si pazz! Alla Juve non ci vado”. Sarebbe stato il commento di Mertens, anche quest’anno titolare nella 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso dietro le spalle di Osimhen.

