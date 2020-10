Titolo V Rai 3 lancia un nuovo programma d’informazione con al centro le regioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Titolo Quinto il programma di approfondimento del venerdì di Rai 3 con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, al centro l’autonomia regionale Nonostante il flop di Seconda linea al giovedì non si spegne la voglia di programmi d’informazione in tv. Così da venerdì 23 ottobre ci prova anche Rai 3 con Titolo Quinto con rimando diretto a quella parte della Costituzione che riguarda gli enti locali e l’autonomia regionale. Governo, regioni, Comuni, Città metropolitane… chi governa – o chi comanda – in Italia? Parte da qui Titolo V con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, provando a farsi strada in una serata in cui programmi informativi politici non sono presenti (ma in cui l’offerta è ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 23 ottobre 2020)Quinto ildi approfondimento del venerdì di Rai 3 con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, all’autonomia regionale Nonostante il flop di Seconda linea al giovedì non si spegne la voglia di programmi d’informazione in tv. Così da venerdì 23 ottobre ci prova anche Rai 3 conQuinto con rimando diretto a quella parte della Costituzione che riguarda gli enti locali e l’autonomia regionale. Governo,, Comuni, Città metropolitane… chi governa – o chi comanda – in Italia? Parte da quiV con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, provando a farsi strada in una serata in cui programmi informativi politici non sono presenti (ma in cui l’offerta è ...

