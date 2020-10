Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Gli altri vanno più forte: c’è un ricambio generazionale”. Lo Squalo si deve arrendere (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vincenzo Nibali non è riuscito a essere protagonista nella tappa regina del Giro d’Italia 2020. Lo Squalo si è staccato fin dalle prime rampe del Passo del Stelvio ed è giunto al traguardo dei Laghi di Cancano con un ritardo di cinque minuti dall’australiano Jai Hindley. Il siciliano si è dovuto arrendere, i suoi sogni di vittoria e di podio in questa Corsa Rosa sono definitivamente sfumati. Il capitano della Trek-Segafredo accusa infatti un ritardo di 5’47” dalla nuova maglia rosa Wilco Kelderman e di 5’32” dal terzo posto occupato dal britannico Tao Geoghegan Hart. Vincenzo Nibali si è dovuto arrendere e il suo commento al termine della frazione odierna è ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)non è riuscito a essere protagonista nella tappa regina deld’Italia. Losi è staccato fin dalle prime rampe del Passo del Stelvio ed è giunto al traguardo dei Laghi di Cancano con un ritardo di cinque minuti dall’australiano Jai Hindley. Il siciliano si è dovuto, i suoi sogni di vittoria e di podio in questa Corsa Rosa sono definitivamente sfumati. Il capitano della Trek-Segafredo accusa infatti un ritardo di 5’47” dalla nuova maglia rosa Wilco Kelderman e di 5’32” dal terzo posto occupato dal britannico Tao Geoghegan Hart.si è dovutoe il suo commento al termine della frazione odierna è ...

