10 curiosità su Invictus | Al cinema con Clint Eastwood

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta deldi. Ecco dieci curiosità su– L’invincibile Adattamento di Ama il tuo nemico, di John Carlin,– L’invincibile racconta degli eventi tenutisi durante la Coppa del Mondo di rugby del 1995, in Sudafrica qualche tempo dopo l’insediamento di Nelson Mandela come presidente della nazione. Dieci curiosità su1. Il significato diLa parola “” è latina e significa “imbattuto”. È anche il nome di una breve poesia scritta nel 1875 da William Ernest Henley mentre si trovava in ospedale con un piede amputato. Qui di seguito il testo: Dal profondo della notte ...