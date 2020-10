Traffico Roma del 18-10-2020 ore 17:30 (Di domenica 18 ottobre 2020) Luceverde Roma Bari trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Setteville ancora disagi sulla Tiburtina a causa di un incidente se si viaggia a senso unico alternato nel tratto compreso tra via della Tenuta del Cavaliere e Bagni di Tivoli inevitabili gli incolonnamenti rallentamenti per Traffico intenso su Viale del Muro Torto da viale del Galoppatoio Siena piazzale Brasile verso il Lungotevere sempre in centro incidente sul lungotevere all’altezza di piazza del porto di Ripetta lunghe code a partire da Lungotevere dei Sangallo altezza campo dei fiori in direzione Piazza del Popolo rallentamenti per incidenti anche su via Camisana all’altezza della via Tiburtina sulla Colombo in direzione del centro città rallentamenti da via di Acilia via di Malafede e poi all’interno della sottopasso con la Pontina in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 ottobre 2020) LuceverdeBari trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Setteville ancora disagi sulla Tiburtina a causa di un incidente se si viaggia a senso unico alternato nel tratto compreso tra via della Tenuta del Cavaliere e Bagni di Tivoli inevitabili gli incolonnamenti rallentamenti perintenso su Viale del Muro Torto da viale del Galoppatoio Siena piazzale Brasile verso il Lungotevere sempre in centro incidente sul lungotevere all’altezza di piazza del porto di Ripetta lunghe code a partire da Lungotevere dei Sangallo altezza campo dei fiori in direzione Piazza del Popolo rallentamenti per incidenti anche su via Camisana all’altezza della via Tiburtina sulla Colombo in direzione del centro città rallentamenti da via di Acilia via di Malafede e poi all’interno della sottopasso con la Pontina in ...

comunevenezia : #Avviso - #muoversivenezia ?? +++ Attenzione: parcheggi di Piazzale Roma e Tronchetto esauriti, deviazione del tra… - astralmobilita : ???#SS148 #Pontina #incidente rimosso permangono code a tratti per traffico intenso altezza #CastelRomano ? #Roma… - astralmobilita : ??? #A24 #TrattoUrbano #veicoloinpanne rimosso permangono code per traffico intenso tra #Portonaccio e… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - A24 tratto Urbano code tra Portonaccio e Bivio Tangenziale Est > Tangenziale Est Prudenza ne… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - SS148 Via Pontina code tra Castel Romano e Via di Decima > Raccordo Anulare #luceverde #Lazio -

