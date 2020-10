Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBREORE 08:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL MUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON L’ALLERTA METEO ARANCIONE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA, CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E FORTI RAFFICHE DI VENTO SI CONSIGLIA DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA PRESTARE ATTENZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO,STRADA INTERROTTA PER FRANA NELLE DUE DIREZIONI . ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONEN NORD E NOMENTANA E A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA COE TRA ...