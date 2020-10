Positivo al Covid | viola la quarantena e va a fare una passeggiata | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Bacoliun cittadino che più volte si è allontanato dalla sua abitazione nonostante fosseal coronavirus, con sintomi e quindi obbligato all’isolamento domiciliare. Lo fa sapere il sindaco Josi Gerardo della Ragione attraverso un post sui social che spiega: “Massima solidarietà per tutti i contagiati. Non hanno colpe. Ma bisogna rispettare le regole, altrimenti non ne usciamo più. Dobbiamo essere responsabili. Ho sollecitato tutte le forze dell’ordine del territorio ad un maggior controllo, soprattutto di chi è in. L’Asl Napoli 2 Nord mi ha inoltre ufficializzato che 4 nuovi cittadini di Bacoli sono risultati positivi al-19. Due casi sono afferenti al link epidemiologico di Monte di Procida. ...