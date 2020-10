Traffico Roma del 12-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianein città coda in particolare sono segnalate sulla circonvallazione Cornelia tra Piazza dei giureconsulti e via Aurelia verso piazza di Villa Carpegna fortemente rallentato ilsu via Casilina tra via di Tor Vergata e via Santarelli Verso il raccordo incidente con cuore su via Trionfale tra via Baretti e via Fratelli Gualandi direzione del gemelli anche su Viale Parioli si rallenta per incidente nei pressi di viale della Moschea a Montespaccato invece chiusa via Gattinara per olio sulla strada un concorso in ...